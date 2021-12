Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Haus

Bad Langensalza (ots)

Eine böse Überraschung erlebte am Montag der Besitzer eines Einfamilienhauses Im Jacobifeld. Als er am Montagnachmittag in das Haus zurückkehrte entdeckte er ein aufgebrochenes Fenster. Im Haus waren sämtliche Schränke geöffnet. Offensichtlich fanden der oder die Einbrecher nichts, denn bislang konnte kein Diebesgut festgestellt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der Einbruch muss zwischen Freitag 10. und Montag, 13. Dezember stattgefunden haben. In dieser Zeit war der Eigentümer nicht zu Hause.

