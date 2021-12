Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Wohnung

Bleicherode (ots)

Von Sonntag zu Montag drangen Unbekannte gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in der Bahnhofstraße ein. Sie brachen ein Fenster auf. In der Wohnung erbeuteten sie neben einem Computer auch eine Nintento Switch, eine X-Box sowie Bargeld. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

