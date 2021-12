Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Nordhausen (ots)

Am Montag, gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Rollerfahrer mit seinem Roller die Ricarda-Huch-Straße in Richtung Van-der-Foehr-Damm. An der Kreuzung zur Schumannstraße, Kantstraße kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten Opel Mokka. Er stürzte über die Motorhaube des Pkw und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell