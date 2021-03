Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstag, 4. März, wurde ein 29-jähriger Fahrradfahrer auf der Neuen Bahnhofstraße Ecke Friedrichstraße bei einem Unfall schwer verletzt.

Eine 74-jährige Audifahrerin aus Hamm befuhr gegen 12.50 Uhr die Friedrichstraße und wollte nach links auf die Neue Bahnhofstraße abbiegen. Ein 29-jähriger Radfahrer aus Hamm fuhr ebenfalls die Friedrichstraße entlang, wollte aber weiter geradeaus in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß.

Der 29-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und schwebt aktuell in Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an, der das Unfallgeschehen rekonstruiert. An dem Audi, der von der Polizei sichergestellt wurde, entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell