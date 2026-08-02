PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Apolda (ots)

In der Nacht vom 31.07.2026 auf den 01.08.2026 beschädigten der oder die unbekannten Täter die Heckscheibe eines Fahrzeugs eines Pflegedienstes, das zuvor von einer Mitarbeiterin in der Straße An der Karlsquelle, 99510 Apolda, abgestellt wurde. Der oder die Unbekannten beschädigten die Heckscheibe mit einem zum jetzigen Zeitpunkt unbekannten Tatmittel, sodass diese zersprang. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 07:30

    LPI-J: Ladendieb erwischt

    Jena (ots) - In der Jenaer Innenstadt hat am Freitagabend ein aufmerksamer Ladendetektiv einen 50-Jährigen bei einem Diebstahl erwischt. Der Mann lief durch das Geschäft und steckte mehrere Waren in seinen Hosenbund. Er ging nun zur Kasse und legte lediglich einen Artikel auf das Kassenband. Der Detektiv sprach ihn daraufhin an und wies auf die Gegenstände in seinem Hosenbund hin. Nun händigte der 50-Jährige die Waren wieder aus. Da der Mann sich aber nicht ausweisen ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 07:30

    LPI-J: Radfahrerin gestürzt

    Jena (ots) - Eine 68-Jährige Radfahrerin fuhr die Ebertstraße in Jena am Freitagnachmittag bergauf. Eine 83-Jährige Autofahrerin überholte die Frau, dabei kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen wodurch die Radfahrerin zu Fall kam. Die Frau erlitt im Zuge des Sturzes eine Kopfplatzwunde. Rettungskräfte verbrachten sie in ein Krankenhaus. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweis der Polizei: Ein Fahrradhelm kann bei ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 07:30

    LPI-J: Alles für den Hund

    Jena (ots) - Polizeibeamte aus Jena haben Samstagmittag einen 67-Jährigen einer Verkehrskontrolle in der Jenaischen Straße unterzogen. Dieser wollte sich um seinen Hund in einer Gartenanlage in der Nähe von Isserstedt kümmern. Da am Wochenende die Busverbindungen ungünstig wären, nahm er das Auto um nach Isserstedt zu kommen. Doch das Problem war, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und ihm war es damit nicht erlaubt ein Fahrzeug zu fahren. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren