Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Apolda (ots)

In der Nacht vom 31.07.2026 auf den 01.08.2026 beschädigten der oder die unbekannten Täter die Heckscheibe eines Fahrzeugs eines Pflegedienstes, das zuvor von einer Mitarbeiterin in der Straße An der Karlsquelle, 99510 Apolda, abgestellt wurde. Der oder die Unbekannten beschädigten die Heckscheibe mit einem zum jetzigen Zeitpunkt unbekannten Tatmittel, sodass diese zersprang. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell