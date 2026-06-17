Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Unfall an Einmündung

Am Montag verursachte eine Autofahrerin auf der B492 bei Blaubeuren Sachschaden.

Ulm (ots)

Um 8.50 Uhr befuhr eine 46-Jährige die B492 von Blaubeuren in Richtung Schelklingen. An der Einmündung zur Württemberger Straße bog sie mit ihrem VW nach links ab. Dabei achtete sie nicht auf den Vorrang einer entgegenkommende Seat-Fahrerin. Die 31-Jährige konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Unfall. Beide Fahrerinnen hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei Blaubeuren hat den Unfall aufgenommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 5.000 Euro.

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