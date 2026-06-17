Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrt missachtet

Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Unfall bei Biberach.

Ulm (ots)

Kurz vor 10.15 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Pkw auf der B30 ab in Richtung Jordanei. Ein 51-Jähriger kam mit seinem Renault Lkw aus Richtung Ochsenhausen und wollte im Jordanei in Richtung Biberach fahren. Dabei übersah der 66-Jährige beim Einfahren in den Kreisverkehr den vorfahrtsberechtigten Lasterfahrer. Bei dem Zusammenstoß blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Die Schadenshöhe am Lkw wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

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