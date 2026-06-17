Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Zeugen gesucht

Am Montag stürzte eine Reiterin wegen einem freilaufenden Hund bei Geislingen-Aufhausen von ihrem Pferd.

Ulm (ots)

Zwischen 18.30 und 18.45 Uhr war eine 18-jährige Reiterin bei Aufhausen unterwegs. Sie ritt zwischen Aufhausen und Berneck in der Nähe des Funkturms. Dort traf sie auf einen Hundehalter, der seinen Hund nicht angeleint hatte. Da das Pferd durch den Hund unruhig wurde, forderte sie wohl wiederholt den Unbekannten auf, seinen Hund anzuleinen. Dem kam der Unbekannte jedoch nicht nach. Dann stürzte die Reiterin vom Pferd und zog sich Verletzungen zu. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, lief der Mann mit seinem nicht angeleinten Hund weiter und fuhr anschließend mit einem Auto davon.

Die Polizei Geislingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Hundehalter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07331/93270 entgegen.

++++1143116 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell