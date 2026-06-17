Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gammelshausen - Verdacht Giftköder

Bereits am 11.6. soll ein Hund in Gammelshausen einen sogenannten Giftköder gefressen haben und daran zwei Tage später verendet sein.

Ulm (ots)

Am Donnerstagnachmittag ging eine Frau mit ihrem zehn Monate jungen Hund, eine Olde English Bulldogge, in der Eschenbacher Straße spazieren. Der Weg führte in östliche Richtung zu einem Feldweg. Weiter zu einer Baumallee und über einer Feldweg wieder zurück ins Wohngebiet Boßlerstraße, Willi-Moll-Weg und Eschenbacher Straße. Während der einstündigen Gassirunde befand sich der Junghund an einer längeren Leine. Dabei konnte das Tier wohl von der Hundeführerin unbemerkt "Futter" aufnehmen, das auf oder neben dem Feldweg oder gar auf der Straße gelegen hatte. Nachdem bei dem Tier Symptome wie Durchfall und Blut im Urin aufgefallen waren, suchten die Hundebesitzer sofort eine Tierärztin auf. Die führte Untersuchungen durch und stellte Anzeichen für eine mögliche Vergiftung fest. Am 13.6. verendete der Hund, eine Vergiftung durch einen sogenannten Giftköder kann nicht ausgeschlossen werden. Nach dieser Untersuchung erstattete die Tierbesitzer Anzeige bei der Polizei Bad Boll. Die Beamten ermitteln jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Tel. 07164/12024 zu melden.

Hinweis der Polizei:

Unter einem Giftköder versteht man Lebensmittel, die dafür ausgelegt werden, von Tieren gefressen zu werden und dadurch bei ihnen gesundheitliche Schäden hervorzurufen. Immer wieder legen Menschen Giftköder aus. Behalten Sie Ihr Haustier beim Spazierengehen zum Schutz Ihres Tieres deshalb stets gut im Blick. Verhindern Sie, falls möglich, dass es herumliegende Dinge frisst.

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