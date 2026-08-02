Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin gestürzt

Jena (ots)

Eine 68-Jährige Radfahrerin fuhr die Ebertstraße in Jena am Freitagnachmittag bergauf. Eine 83-Jährige Autofahrerin überholte die Frau, dabei kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen wodurch die Radfahrerin zu Fall kam. Die Frau erlitt im Zuge des Sturzes eine Kopfplatzwunde. Rettungskräfte verbrachten sie in ein Krankenhaus. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Hinweis der Polizei: Ein Fahrradhelm kann bei einem Sturz schwerer Kopfverletzungen verhindern. Tragen Sie deshalb bei jeder Fahrt einen Helm - für Ihre Sicherheit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell