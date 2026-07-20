Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte setzen Wertstoffcontainer und Mülltonnen in Brand

Neuss (ots)

In der Zeit von 00:15 bis 04:10 Uhr haben Unbekannte am Samstag (18.07.) fünf Wertstoffcontainer und Mülltonnen in Brand gesetzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. An den Behältern entstanden durch Hitzeentwicklung und Brandrückstände teilweise erhebliche Schäden.

Der erste Brand ereignete sich gegen 00:15 Uhr. An der Hellersbergstraße im Hammfeld schmolzen zwei Müllcontainer aus Kunststoff in der Folge der Flammen.

Gegen 02:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Wertstoffcontainer für Papier und Pappe an der Weberstraße in Pomona gerufen. Der Metallbehälter wurde durch Ruß und Hitze leicht beschädigt.

An der Straße Meertal im Augustinusviertel sowie an der Anton-Kux-Straße im Hammfeld stand ebenfalls der Inhalt zweier Mülltonnen in Flammen. Die Brände ereigneten sich um 03:45 Uhr und um 04:10 Uhr.

Auch am Sonntag (19.07.) haben Unbekannte ihr Unwesen getrieben. An der Kaarster Straße auf der Furth brannte gegen 19:10 Uhr eine Papiertonne aus Kunststoff nieder.

Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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