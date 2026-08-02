Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb erwischt

Jena (ots)

In der Jenaer Innenstadt hat am Freitagabend ein aufmerksamer Ladendetektiv einen 50-Jährigen bei einem Diebstahl erwischt. Der Mann lief durch das Geschäft und steckte mehrere Waren in seinen Hosenbund. Er ging nun zur Kasse und legte lediglich einen Artikel auf das Kassenband. Der Detektiv sprach ihn daraufhin an und wies auf die Gegenstände in seinem Hosenbund hin. Nun händigte der 50-Jährige die Waren wieder aus. Da der Mann sich aber nicht ausweisen konnte, verständigte der Ladendetektiv die Polizei. Die Beamten stellten die Personalien des Mannes fest. Neben einem Hausverbot seitens der Filiale, leiteten die Beamten zu dem ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein.

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