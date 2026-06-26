Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand in Wattenscheid - Bewohner über Leiter gerettet

Bochum (ots)

Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr Bochum 16:30 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Ückendorfer Straße nach Wattenscheid alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde unmittelbar eine deutliche Rauchentwicklung aus der betroffenen Wohnung festgestellt. Ein lautstark ausgelöster Heimrauchmelder sowie wahrnehmbarer Brandgeruch bestätigten die Einsatzlage. Da von einer akuten Gefährdung des Bewohners auszugehen war, wurde das Alarmstichwort noch vor Ort umgehend auf "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" erhöht. Da die Wohnungstür verschlossen war, verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt. Zeitgleich machte sich der Bewohner an einem Fenster der bereits stark verrauchten Wohnung bemerkbar. Unverzüglich wurden Rettungs- und Löschmaßnahmen eingeleitet. Über eine tragbare Leiter konnte der Bewohner zügig aus der Wohnung gerettet werden. Parallel dazu ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer wurde in der Küche lokalisiert und rasch gelöscht. Im Anschluss wurde die Wohnung mithilfe von Hochleistungslüftern entraucht. Der gerettete Bewohner wurde vor Ort durch den Rettungsdienst sowie eine Notärztin versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Wattenscheid, Werne und Weitmar.

Die Feuerwehr Bochum war am heutigen Tag aufgrund der sehr hohen Temperaturen stark gefordert. Neben diesem Einsatz kam es zu zahlreichen weiteren Alarmierungen im Stadtgebiet, sodass mehrere Einsatzlagen zeitgleich abgearbeitet werden mussten.

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