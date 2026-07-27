Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlenes Pedelec nach Flucht vor Verkehrskontrolle sichergestellt

Weimar (ots)

Im Bereich der Christian-Speck-Straße in Blankenhain wollte die Polizei einen Pedelec-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Person nicht mehr festgestellt werden.

Der Unbekannte ließ das von ihm genutzte Pedelec während der Flucht zurück. Die Überprüfung ergab, dass das Fahrrad seit dem 24. Februar 2026 nach einem Diebstahl zur Eigentumssicherung ausgeschrieben war.

Das Pedelec wurde als Beweismittel sowie zur Spurensicherung sichergestellt. Zudem stellten die Beamten technische Manipulationen am Fahrrad fest. Im Rahmen der Spurensicherung wurde außerdem eine vom Flüchtigen zurückgelassene PET-Flasche als möglicher Spurenträger gesichert.

Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Fahrer dauern an.

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