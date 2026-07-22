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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizeieinsatz am Dingeringhauser Weg

Plettenberg (ots)

Am 22.07.2026 kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Dingeringhauser Weg. Vor Ort befand sich ein 34-Jähriger Plettenberger womöglich in einem psychischen Ausnahmezustand. Eine Eigen- und Fremdgefährdung konnte nicht ausgeschlossen werden, daher wurden die Ordnungsbehörde sowie ein Arzt hinzugezogen. Da der 34-Jährige Plettenberger aus vorausgehenden Einsätzen bekannt war, wurden zur Unterstützung Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Diese konnten ihn überwältigen. Bei dem Einsatz wurde er leicht verletzt, vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in die Obhut der Ordnungsbehörde übergeben. (Lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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