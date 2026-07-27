PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw prallt gegen Hauswand

Bad Sulza (ots)

Ein 67-jähriger Fiatfahrer befuhr die Dorfstraße in Richtung Sulzaer Straße in Bad Sulza, um zu seiner Wohnanschrift zu kommen. Bei dem Abbiegevorgang verlor er die Kontrolle über den Pkw, fuhr zunächst über eine Grünfläche der Gemeinde und in der weiteren Folge prallte der Pkw gegen eine Hauswand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,44 Promille. Es wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 11.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 26.07.2026 – 13:41

    LPI-J: Unfall auf Parkplatz am Sonntagvormittag

    Jena (ots) - In Hermsdorf ereignete sich am Sonntagvormittag ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rodaer Straße. Zwei Pkw kollidierten derart, dass der 51-jährige Fahrer eines Seat leicht verletzt wurde und ein geschätzter Sachschaden von 10.000 EUR entstand. Beide Fahrzeuge wurden nach der Unfallaufnahme abgeschleppt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 08:22

    LPI-J: Fahndungstreffer, Strafanzeigen und Sicherstellungen

    Weimar (ots) - Im Verlauf des Wochenendes führten Beamte der PI Weimar vermehrt Zweiradkontrollen durch. Hierbei konnten diverse manipulierte E-Bikes festgestellt werden. Einige dieser waren nicht nur manipuliert um die Unterstützungsgrenze zur Maximalgeschwindigkeit zu erhöhen, sondern auch als gestohlen gemeldet. Neben mehreren Strafanzeigen gegen die Fahrzeugführer, konnten schlussendlich auch Fahrräder an ihre ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 08:20

    LPI-J: Erneutes Graffiti

    Weimar (ots) - Am 25.07.2026 meldeten die Besitzer einer Garage in Oberweimar, dass es zum wiederholten Male zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an dieser gekommen ist. Die unbekannten Täter besprühten in der Nacht von Freitag zu Samstag die Garage mit einem ca. 3x2 Meter großen Graffiti. Das Graffiti in den Farben grau, schwarz und gelb hatte eindeutigen Fußballbezug. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren