LPI-J: Diebstahl eines Anhängers aus Garage
Apolda (ots)
In dem Zeitraum vom 25.07.2026 abends bis 26.07.2026 morgens verschafften sich unbekannte Täter zum wiederholten Male auf einem Gartengrundstück in der Rose Straße in Apolda Zutritt. Die Täter hoben das Tor nach oben aus den Scharnieren und entwendeten hier den Anhänger aus der Garage. Es entstand ein Sachschaden im Wert von 3800 Euro (Anhänger mit Beladung). Sachdienliche Hinweise können der Polizei Apolda unter Tel.: 03644/541- 0 gemeldet werden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
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Polizeiinspektion Apolda
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