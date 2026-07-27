LPI-J: Diebstahl eines Anhängers aus Garage

Bad Sulza (ots) - Ein 67-jähriger Fiatfahrer befuhr die Dorfstraße in Richtung Sulzaer Straße in Bad Sulza, um zu seiner Wohnanschrift zu kommen. Bei dem Abbiegevorgang verlor er die Kontrolle über den Pkw, fuhr zunächst über eine Grünfläche der Gemeinde und in der weiteren Folge prallte der Pkw gegen eine Hauswand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,44 Promille. Es wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet und der Führerschein wurde ...

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