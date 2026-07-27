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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Garage - Werkzeug, Staubsauger und Kennzeichentafeln entwendet

Weimar (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 15. Juli und dem 25. Juli 2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Garage in einem Garagenkomplex in der Budapester Straße in Weimar. Hierzu wurde der Schieberiegel des Garagenschlosses aufgebrochen.

Aus der Garage entwendeten die Täter einen Staubsauger, eine Werkzeugkiste sowie die beiden Kennzeichentafeln eines dort abgestellten Pkw. Der entstandene Beuteschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Budapester Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Aktenzeichen: 0186726/2026

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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