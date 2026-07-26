LPI-J: Unfall auf Parkplatz am Sonntagvormittag
Jena (ots)
In Hermsdorf ereignete sich am Sonntagvormittag ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rodaer Straße. Zwei Pkw kollidierten derart, dass der 51-jährige Fahrer eines Seat leicht verletzt wurde und ein geschätzter Sachschaden von 10.000 EUR entstand. Beide Fahrzeuge wurden nach der Unfallaufnahme abgeschleppt.
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