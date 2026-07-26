LPI-J: Unfall auf Parkplatz am Sonntagvormittag

Grammetal/ Weimar (ots) - Am 24.07.2026 gegen 09:45 Uhr kam es am Ortseingang Ulla der Gemeinde Grammetal zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Ford und einem Müllfahrzeug. Der Ford befuhr die Ortslage in Richtung Bundesstraße, in einer scharfen Rechtskurve kam dieser zu weit mittig und kollidierte mit dem entgegenkommenden Müllfahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Airbag im Ford ausgelöst und der Pkw zurück gegen eine am rechten Fahrbahnrand stehenden ...

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