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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Apolda (ots)

Beamte der Polizei Apolda vollstreckten am Mittwochnachmittag einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt gegen einen 50-jährigen Mann. Der Gesuchte bestritt zunächst seine Identität, konnte jedoch anhand eines Lichtbildes, dass den Beamten vorlag, zweifelsfrei identifiziert werden. Nachdem ein Angehöriger die ausstehende Geldstrafe von 6.300 Euro beglichen hatte, konnte der Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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