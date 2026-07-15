Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffititäter auf frischer Tat erwischt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer in Weimar stellen. Der Mann soll zunächst ein Bushaltestellenhäuschen in der Moskauer Straße und anschließend einen Stromkasten in der Prager Straße mit blauer und weißer Farbe besprüht beziehungsweise bemalt haben. Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen im Rahmen der Nahbereichsfahndung wenig später in Tatortnähe an - im Gepäck die passenden Tatmittel. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Gegen den Mann, der bereits wegen Graffitistraftaten bekannt ist, wird nun erneut wegen Sachbeschädigung ermittelt.

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