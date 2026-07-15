Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer verursacht Unfall und entfernt sich vom Unfallort

Saale-Holzland (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Zöllnitz ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Gegen 18.50 Uhr befuhr der Fahrer eines Opel die Mittelstraße aus Richtung der Landesstraße 1077 kommend in Richtung Kreisverkehr. Zeitgleich wollte ein Fahrradfahrer eines Lieferdienstes aus dem Wohngebiet "An der Schiere" nach rechts auf die Mittelstraße auffahren. Dabei missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt des Pkw. Es kam zur Kollision, bei der Sachschaden entstand. Der Radfahrer gab zunächst an, nicht verletzt zu sein, entfernte sich jedoch noch vor dem Austausch seiner Personalien vom Unfallort. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Mann wenig später an seiner Arbeitsstelle angetroffen werden.

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