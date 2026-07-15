Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennzeichen passte nicht zum Fahrzeug

Saale-Holzland (ots)

Polizeibeamte stellten am Dienstagnachmittag in Stadtroda ein Kleinkraftrad fest, das mit einem unzulässigen Versicherungskennzeichen im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften die Einsatzkräfte ein 125er-Kleinkraftrad. Dabei stellte sich heraus, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen zwar für das laufende Versicherungsjahr gültig war, jedoch zu einem anderen Fahrzeug gehörte. Für das kontrollierte Kleinkraftrad bestand hingegen weder eine Zulassung noch ein gültiger Versicherungsschutz. Das Versicherungskennzeichen wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 66-jährigen Mann wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

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