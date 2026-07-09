Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter und vollendeter Telefonbetrug - Polizei appelliert an Angehörige

Kreis Paderborn (ots)

(md) Erneut kam es im Kreis Paderborn zu einem Telefonbetrug, bei dem die Täter einen hohen Geldbetrag bei einem Senior erbeuteten. Ein weiterer Betrugsversuch blieb erfolglos.

Ein 77 Jahre alter Senior erhielt im Abstand mehrere Wochen Anrufe einer angeblichen Bank, die ihn über Sicherheitsupdates informierte aufgrund derer er bestimmte Geldbeträge überweisen müsse. Vor rund zwei Monaten erhielt er den ersten Anruf, überwies den geforderten Betrag an die angegeben Bankverbindung und wiederholte den Vorgang vor einer Woche nach einem Anruf erneut.

Am Mittwoch, 8. Juli, teilte ihm dann ein Anrufer der Bank mit, dass sein Konto einen erheblichen Negativsaldo aufweise. Der Mann hatte keinen Zugriff mehr auf sein Konto, erkannte dann den Betrug und erstattetet Anzeige.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich gestern, 8. Juli, bei einem 79 Jahre alten Mann im Kreis Paderborn. Hier riefen angebliche Bankmitarbeiter und Polizisten an, um angebliche Abbuchungen bei einem Online-Versand zu klären. Zudem erklärten sie ihm, dass man angeblichen Betrügern auf der Spur sei, und sein haus bewachen müsse. Vehement forderten sie in weiteren Telefonaten die Überweisung von Geldbeträgen, was aber nicht gelang. Der Senior erkannte den Betrug noch rechtszeitig und alarmierte die Polizei.

Die Polizei appelliert an Angehörige, älterer Personen wiederholt zu allen Arten des Telefonbetrugs aufzuklären. Informationen gibt es auf der Homepage der Polizei Paderborn: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

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