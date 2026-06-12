Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike gestohlen

Apolda (ots)

Gestern Abend meldete sich ein 35-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion in Apolda, da ihm sein Fahrrad gestohlen wurde. Gegen 07:30 Uhr hatte er sein E-Bike an einem Brückengeländer an der Kreuzung Elisenstraße / An der Goethebrücke in Apolda abgestellt und ordnungsgemäß angeschlossen. Als er gegen 18 Uhr zurückkehrte, musste er leider feststellen, dass es gestohlen wurde. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grünes E-Bike der Marke Cube im Wert von ca. 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

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