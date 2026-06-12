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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefiederte Täter

Weimar/Weimarer Land (ots)

Zunächst klang alles nach einem Eierwerfer mit Ausdauer, denn wiederholt landeten Eier auf geparkten Autos in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Weimar, so auch am Donnerstagmorgen. Doch die Ermittlungen nahmen eine überraschende Wendung. Weder konnten Sachschäden festgestellt werden, noch gibt es Hinweise auf einen möglichen Eierwerfer oder ein Motiv. Stattdessen fanden die Beamten die mögliche Ursache hoch oben in einem Baum: Die Eier stammen möglicherweise aus einem Nest direkt über den Parkplätzen. Damit rückt weniger ein Straftäter als vielmehr die örtliche Vogelwelt in den Fokus. Der Fall wurde daher ohne weitere Maßnahmen beendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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