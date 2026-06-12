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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrerin bei Sturz verletzt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Eine Motorradfahrerin ist am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Abfahrt der B7 zwischen Mönchenholzhausen-Ost und Mönchenholzhausen-West verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau die Abfahrt von der B7 aus Richtung Erfurt kommend, um ihre Fahrt auf der L1056 in Richtung Klettbach fortzusetzen. In einer Linkskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte die Fahrerin mit einem Leitpfosten sowie einem Verkehrszeichen. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Erfurter Krankenhaus. Am Motorrad, dem Leitpfosten und dem Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Abfahrt zeitweise gesperrt werden. Im Rückstau ereignete sich zudem ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw, bei dem jedoch lediglich Blechschaden entstand. Die Polizei nahm beide Unfälle auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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