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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeuge beobachtet Zusammenstoß

Saale-Holzland (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Donnerstagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Straße Obere Donitzschkau in Eisenberg. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein Citroën beim Ausparken einen gegenüber abgestellten BMW mit ukrainischer Zulassung. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Anstatt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, entfernte sich der Fahrer des Citroën von der Unfallstelle. Der Zeuge beobachtete den Vorfall und versuchte noch, die Insassen des Fahrzeugs durch Handzeichen auf den Zusammenstoß aufmerksam zu machen. Die Beifahrerin reagierte darauf lediglich mit einem Kopfschütteln. Anschließend setzte das Fahrzeug seine Fahrt fort. Dank der Angaben des Zeugen konnte das verursachende Fahrzeug bekannt gemacht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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