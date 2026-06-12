Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall in Einbahnstraße - Zwei Fahrzeuge kollidieren beim Rangieren

Saale-Holzland (ots)

In der Margarethenstraße in Kahla kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, wobei niemand verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeugführer die als Einbahnstraße ausgewiesene Margarethenstraße, als ihm ein Kleintransporter entgegenkam. Um die Engstelle passieren zu können, wurde rangiert. Im weiteren Verlauf setzte ein Beteiligter seinen Pkw zurück, während zeitgleich eine Fahrzeugführerin aus einer Parklücke auf die Fahrbahn fuhr. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf und prüft die genauen Abläufe.

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