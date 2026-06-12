Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti-Sprayer greifen Zeugen an und flüchten - umfangreiche Ermittlungen führen zum Aufgriff zwei Tatverdächtigen

Weimar/Weimarer Land (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags wurden mehrere Personen auf frischer Tat beim Besprühen eines Bushaltestellenhäuschens in der Ettersbergstraße in Grammetal ertappt. Als Zeugen die mutmaßlichen Täter zur Rede stellten, eskalierte die Situation und es kam zu körperlichen Übergriffen gegenüber den Zeugen. Im Anschluss flüchteten die drei Täter. Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen, auch unter Zuhilfenahme eines Hubschraubers, ein. Zwei Tatverdächtige konnten fortfolgend aufgegriffen werden. Es handelt sich dabei um zwei 19-Jährige, einer davon war bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Bei den Graffitis handelt es sich u.a. um großflächige Schriftzüge mit Fußballbezug nach Jena. Der Sachschaden dürfte sich in einem vierstelligen Bereich befinden. Ermittlungen zur Identität des dritten Tatverdächtigen dauern noch an.

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