LPI-J: Vorfahrt missachtet
Apolda (ots)
An der Kreuzung Ernst-Thälmann-Straße/ Dorfstraße in Apolda kam es gestern zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger PKW-Fahrer hatte hier die Vorfahrt missachtet und ist mit einem von rechts kommenden Autofahrer zusammengestoßen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand und beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2500 Euro
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