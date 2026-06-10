LPI-J: Vorfahrt missachtet

Jena (ots) - Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am 26. März 2026 in der Carl-Zeiss-Straße ereignet haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren kurz vor 15 Uhr zu Fuß in der Carl-Zeiss-Straße unterwegs. Hier soll es in der Folge zu einem körperlichen Übergriff durch einen Mann gekommen sein, ...

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