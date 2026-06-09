Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall vom 26.05.2026 auf der Strecke zwischen Closewitz und Jena

Jena (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Dienstag, dem 26.05.2026, gegen 08:12 Uhr auf der Straße zwischen Closewitz und Jena, im Bereich des Waldparkplatzes Steinbach, ereignet haben soll. Hier musste nach derzeitigem Erkenntnisstand eine Fahrzeugführerin einem anderen Pkw ausweichen, welcher wiederum einen Radfahrer überholte. Die Polizei bittet nun insbesondere den bislang unbekannten Pkw-Fahrer sowie den überholten Radfahrer, sich zu melden. Ebenso werden weitere Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Jena unter Angabe des Aktenzeichens VUS/0128659/2026 entgegen (03641-810, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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