Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ersthelfer und Zeuge "Chris" vom 18.05.2026 gesucht

Jena (ots)

Am 18.05.2026, im Zeitraum von 09:15 - 09:30 Uhr, kam es an der Haltestelle Erlanger Allee in Jena/Neulobeda zu einem Diebstahlsversuch und anschließenden Zerstörung von Kopfhörern einer 20-jährigen Geschädigten durch eine unbekannte männliche Person.

Die Geschädigte wurde nach dem Übergriff durch einen unbekannten männlichen Zeugen betreut. Der Zeuge stellte sich als "Chris" vor und gab an, ehrenamtlich in einem in der Nähe befindlichen Pflege-/Altenheim zu arbeiten.

"Chris": die Polizei in Jena benötigt sie als Zeuge. Bitte melden sie sich unter dem Aktenzeichen ST/0122118/2026 im ID Jena (03641 - 810, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de). Auch nimmt die Polizei Jena Hinweise entgegen, bei wem es sich um den Helfer "Chris" handeln könnte.

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