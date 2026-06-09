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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach körperlichem Übergriff auf Kind gesucht

Jena (ots)

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am 26. März 2026 in der Carl-Zeiss-Straße ereignet haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren kurz vor 15 Uhr zu Fuß in der Carl-Zeiss-Straße unterwegs. Hier soll es in der Folge zu einem körperlichen Übergriff durch einen Mann gekommen sein, der durch die Kinder wie folgt beschrieben wird: männlich, etwa 30 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß, sportlich-schlanke Statur, kurze rote Haare, bekleidet mit einer beigefarbenen Jacke. Zudem soll der Mann in Begleitung eines Kindes im Rollstuhl gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des beschriebenen Mannes geben können, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere Personen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Carl-Zeiss-Straße oder des Ernst-Haeckel-Platzes aufgehalten haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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