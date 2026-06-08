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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Baum blockiert Zufahrt nach Münchenroda

Jena (ots)

Ein umgestürzter Baum hat am Sonntagmorgen für eine Vollsperrung der Straße bei Münchenroda gesorgt. Gegen 08:04 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass die Fahrbahn in Höhe des Abzweigs zum Forsthaus durch einen umgestürzten Baum vollständig blockiert ist. Vor Ort versuchte zunächst ein Anwohner mit einer Kettensäge, das Hindernis zu beseitigen. Aufgrund der Größe des Baumes war jedoch weitere Unterstützung erforderlich. Die betroffene Strecke blieb während der Beräumungsarbeiten zeitweise unpassierbar. Gegen 11:52 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden: Der Baum wurde vollständig von der Fahrbahn entfernt und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Es entstand lediglich eine vorübergehende Verkehrsbehinderung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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