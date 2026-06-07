Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Seltsamer Restauranttester

Apolda (ots)

Am Samstag, 06.06.2026 suchte ein 61 Jahre alter Mann aus Triptis zur Mittagszeit die Toskanatherme in der Wunderwaldstraße in Bad Sulza auf und bepöbelte andere Gäste. Nachdem er mehrmals des Hauses verwiesen wurde und er dem nicht nachkam, verständigten die hilflosen Mitarbeiter die Polizei Apolda. Den Mitarbeitern ist er bereits in der Vergangenheit negativ aufgefallen. Gegenüber den Beamten gab er sich als Restauranttester aus und verschenkte vor Ort Bargeld an umstehende Personen. Er muss sich jetzt wegen Hausfriedensbruch verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell