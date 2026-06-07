LPI-J: PKW mit Goldfarbe beschädigt
Apolda (ots)
In der Freitagnacht, des 05.06.2026 besprühten Unbekannte in der Herressener Straße Höhe Hausnr. 16 den PKW einer 20-jährigen Fahrerin eines VW mit Dresdener Kennzeichen mit goldfarbenen Sprühlack. An dem Fahrzeug entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von mindestens 7.000 EUR.
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