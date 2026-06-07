LPI-J: Streit unter Gartennachbarn

Apolda (ots) - Am Freitag, 05.06.2026 entwendete ein Diebespaar gegen 15:00 Uhr an der Marktpassage in 99510 Apolda in der Straße des Friedens von einem Zweirad den Fahrradcomputer einer 72 Jahre alten Apoldaerin. Zeugen beobachteten die Tat und gaben der Geschädigten ihre Hinweise, jedoch alarmierte sie nicht umgehend die Polizei und versuchte vergeblich selbst zunächst die Täter zu finden. Rückfragen bitte an: ...

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