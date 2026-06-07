LPI-J: Streit unter Gartennachbarn
Apolda (ots)
In einer Kleingartenanlage in der Carolinenstraße in Apolda drohte am Freitag, 05.06.2026 ein 36 Jahre alter Gartenpächter in den frühen Abendstunden seinem 66-jährigen Gartennachbarn Schläge an, weil dieser den mangelnden Baumschnitt und verwahrlosten Zustand des Gartens fotografisch für den Gartenvorstand dokumentierte. Die alarmierten Polizeibeamten vermittelten zwischen den Streitenden und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 36-Jährigen ein.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell