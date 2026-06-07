PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit unter Gartennachbarn

Apolda (ots)

In einer Kleingartenanlage in der Carolinenstraße in Apolda drohte am Freitag, 05.06.2026 ein 36 Jahre alter Gartenpächter in den frühen Abendstunden seinem 66-jährigen Gartennachbarn Schläge an, weil dieser den mangelnden Baumschnitt und verwahrlosten Zustand des Gartens fotografisch für den Gartenvorstand dokumentierte. Die alarmierten Polizeibeamten vermittelten zwischen den Streitenden und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 36-Jährigen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 11:11

    LPI-J: Diebespaar stiehlt Fahrradcomputer einer Rentnerin

    Apolda (ots) - Am Freitag, 05.06.2026 entwendete ein Diebespaar gegen 15:00 Uhr an der Marktpassage in 99510 Apolda in der Straße des Friedens von einem Zweirad den Fahrradcomputer einer 72 Jahre alten Apoldaerin. Zeugen beobachteten die Tat und gaben der Geschädigten ihre Hinweise, jedoch alarmierte sie nicht umgehend die Polizei und versuchte vergeblich selbst zunächst die Täter zu finden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 11:10

    LPI-J: Vierbeinige Rivalen und ein Biss im Arm

    Apolda (ots) - Am Freitag, 05.06.2026 spazierte ein 62 Jahre alter Hundebesitzer gegen 15:00 Uhr in der Niederroßlaer Straße als plötzlich ein anderer Hund über den Zaun sprang und auf seinen Hund angriff. Als der Spaziergänger dazwischen gehen wollte, biss der fremde Hund zu, wodurch der Geschädigte eine Verletzung im Arm erlitt. Die Hundebesitzer regelten ihre Ansprüche untereinander und verstanden sich. Dies ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 11:07

    LPI-J: E-Bike geklaut

    Jena (ots) - Am Freitagabend entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Specialized in Jena in der Breiten Straße. Das Fahrrad war vor dem Wohnhaus angeschlossen, was die Täter jedoch nicht davon abhielt das Schloss zu durchtrennen und das E-Bike zu entwenden. Das zurückgelassene Schloss wurde sichergestellt und spurentechnisch behandelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Jena unter der Tel.-Nr. 03641-810 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren