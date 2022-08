Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 4jähriger mit dem Schrecken davongekommen

Apolda (ots)

Am 22.08.2022, gegen 15:45 Uhr als ein Geldtransporter die Kreuzung Kantplatz am Heidenberg überfahren wollte, überquerte ein 4jähriger Junge mit seinem Fahrrad den dortigen Fußgängerüberweg. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung durch den Fahrzeugführer kam es zu einer leichten Berührung zwischen dem Kind und dem Fahrzeug, sodass sich der Junge erschreckte und laut schrie. Der hinzugerufene Notarzt konnte glücklicherweise keinerlei Verletzungen feststellen. Es entstand weder Sachschaden am Fahrzeug noch am Fahrrad.

