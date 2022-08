Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation zum Einsatzgeschehen am 22.08.2022 im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Jena

Jena, Weimar, Hermsdorf, Apolda (ots)

Für den 22.08.2022 wurden im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Jena mehrere Versammlungen angemeldet. Inhaltlich setzten sich die Proteste kritisch mit der Gesundheits- und Verteidigungspolitik der Bundesrepublik Deutschland auseinander. Die Transparente und Redebeiträge in den Versammlungen thematisierten sowohl die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie als auch das NATO- Verteidigungsbündnis.

Nach Anmeldungen bei den zuständigen Behörden oder Aufrufen in den sozialen Medien, beteiligten sich in der Zeit von 18:05 Uhr bis 20:30 Uhr insgesamt 502 Teilnehmende an insgesamt vier Versammlungen in den Orten Jena, Weimar, Hermsdorf und Apolda.

Die LPI Jena gewährleistete die Versammlungsfreiheit der Teilnehmenden und setzte erlassene Auflagen durch. Alle Versammlungen verliefen ohne Störungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell