LPI-J: Fahrzeug beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Sonntagmittag wurde eine Festveranstaltung in Großpürschütz durch einen Unfall überschattet. Bei der Aufstellung des Festumzuges scheuten zwei Pferde einer Kutsche und gingen nach vorne durch. In der Folge überrollte die Kutsche eine 66-jährige Zuschauerin und verletzte diese schwer. Auch eine 11-Jährige, welche in der Nähe der Kutsche stand, wurde durch diese leicht verletzt. Die 66-Jährige musste zur medizinischen Versorgung in ein ...

