POL-MFR: (440) Tragischer Unfall an Bahngleis - 14-jähriger Junge tödlich verletzt

Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten! ZDF Sonntag, 6. März 2022, 9.30 Uhr Evangelischer Gottesdienst Verleih uns Frieden gnädiglich Aus der St. Michaelskirche in Fürth Krieg in der Ukraine. Die Bilder erschrecken. Die Nachrichten machen Angst. Aus aktuellem Anlass möchte der Gottesdienst zum Gebet für den Frieden und zur Versöhnung einladen. Die Fastenzeit bietet Gelegenheit, das zu üben, was dem Leben dient. Denn Frieden kann ...

