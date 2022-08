LPI-J: Ins Leben geflüchtet

Bad Sulza (ots) - In Bad Sulza, auf dem Parkplatz am dortigen Freibad beschädigte ein 89jähriger beim Ausparken ein anderes Fahrzeug. Auch da er den Geschädigten nicht ausfindig machen konnte, teilte er dies der örtlichen Polizei mit. Vor Ort konnte der Fahrzeugführer nicht ausgemacht werden, so dass die eingesetzten Beamten eine Nachricht an seinem Pkw Mercedes hinterließen, mit der Bitte sich zur Klärung des Sachverhalts bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. ...

mehr