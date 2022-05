Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 29.05.2022

Apolda (ots)

Sachbeschädigung an Kfz.

Am Donnerstag, 26.05.2022, 23:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter ein Sonderfahrzeug Piaggio. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit ordnungsgemäß gesichert und verschlossen in Zottelstedt, Dorfplatz. Mit einem unbekannten Gegenstand schlug der Täter gegen die Frontscheibe. Diese wurde dabei erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 250 Euro. Zur Tatzeit hörte eine Zeugin einen lauten Knall. Im Rahmen der Befragung der Zeugin konnte diese keine weiteren Angaben zu den Tätern machen.

Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Am 27.05.2022, 17:00 Uhr ereignete sich ein Unfall in Apolda, Werner-Seelenbinder-Straße, Parkplatz Bismarckturm. Der Fahrer eines Pkw Audi A3 wollte rückwärts in eine Parklücke einparken. Dabei übersah der verantwortliche Fahrzeugführer einen abgestellten Pkw Audi A6. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro.

Vorfahrt nicht beachtet

Am Samstag, 28.05.2022, 19:00 Uhr, kam es zum Unfall in Apolda, Heidenberg, Kreuzung Gerbachei. Der Fahrer eines Pkw Opel Vectra befuhr den Heidenberg, bog in die Gerbachei ab und wollte in Richtung Kaufland. Der Fahrer eines Pkw Ford Mondeo befuhr den unteren Heidenberg. An der Kreuzung zur Gebachei beachtete der Fahrer des Pkw Ford Mondeo die Vorfahrt nicht. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro.

Unter Alkoholeinfluss gefahren

Am 26.05.2022, 19:25 Uhr wurde der 17 Jahre alte Fahrer eines E-Bike in Eberstedt kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1, 74 Promille.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell