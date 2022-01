Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrug

Apolda (ots)

Am 25.01.2022, gegen 18:30 Uhr erhielt eine 91jährige Dame aus Apolda einen Anruf von vermeintlichen Polizeibeamten. Die Täter erzählten ihr, dass im Moment eine Einbrecherbande in der Gegend unterwegs sei und man auf deren Liste ihren Namen gefunden hätte. Außerdem wurde sie zu ihren Vermögenswerten befragt, so auch dazu ob sie denn Bargeld im Hause hätte. Abschließend äußerte man sich dahingehend, dass man zeitnah bei ihr vorbei kommen würde. Die Geschädigte gab nunmehr an, für niemanden die Tür zu öffnen und legte auf. Daraufhin informierte die umsichtige Dame die Polizei und brachte den Sachverhalt zur Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell