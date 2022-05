Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontscheibe beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine beschädigte Frontscheibe war das Ergebnis eines Zusammentreffens zwischen einem Fahrzeugführer und einer unbekannten Personengruppe. Der 23-jährige Skodafahrer war gerade in der Waldsiedlung in Tautenhain unterwegs, als sich auf der Fahrbahn eine größere Personengruppe, ihm entgegenkommend, befand. Beim Passieren der Gruppierung teilte diese sich zwar, um die Durchfahrt zu ermöglichen, jedoch missfiel dies mindestens zwei Personen. Ein Unbekannter warf unvermittelt einen Stein gegen die Frontscheibe und ein Zweiter sogar ein Verkehrsschild. Hierdurch wurde die Frontscheibe beschädigt. Im Anschluss entfernte sich die Personengruppe in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

