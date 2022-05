Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht für den Schutzbereich vom Inspektionsdienst Jena für den Zeitraum vom Freitag, 27.05.2022 bis Sonntag, 29.05.2022

Jena (ots)

Warnung vor Betrügern am Telefon

Am Wochenende kam es im Schutzbereich des Inspektionsdienstes Jena zu einer Vielzahl von sogenannten Schockanrufen. Dabei versuchten unbekannte Betrüger immer wieder den Geschädigten vorzutäuschen, dass ein naher Angehöriger in einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang für eine weitere beteiligte Person, verwickelt worden wäre. Anschließend verlangten die Betrüger eine Kaution um den entsprechenden Familienangehörigen vor einer bevorstehenden Inhaftierung zu schützen. In einem Fall wurden dem Geschädigten mehrere 10.000,- Euro abgenommen. Den Betrug konnte dieser aber erst nach der Geldübergabe erkennen, als ihm der Kontakt zum eigenen Familienmitglied gelang.

Einbruch in Gaststätte

In der Nacht von Freitag zum Samstag gegen ca. 01:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Johannisstraße ein. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zur Lokalität. Aus dem Lokal wurden Bargeld und mehrere Getränkeflaschen entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter Tel.: 03641/-810

Grundstückszaun erneut beschädigt

In der Nacht von Donnerstag zum Freitag haben unbekannte Täter erneut einen Grundstückszaun zu einem Grundstück in der Kahlaischen Straße in Jena beschädigt. Dabei wurden zwei Zaunfelder komplett zerstört. Der gleiche Zaun wurde bereits am 15.05.22 durch Randalierer beschädigt. Auch in diesem Fall bittet die Polizei Jena um sachdienliche Hinweise.

Unbekannte Randalierer

In der Camburger Straße in Jena, Nähe der Hausnummer 12 wurden am Sonntagmorgen zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr durch unbekannte zwei Verkehrsschilder umgeknickt und eine Briefkastenanlage beschädigt. Im Nahbereich der vor Ort befindlichen Tankstelle sollen sich zur Tatzeit zwei dunkel gekleidete Personen aufgehalten haben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren bezüglich Sachbeschädigung wurde eröffnet. Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen? Wer hat eventuell das Tatgeschehen beobachtet? Polizei Jena Tel.: 03641/-810

