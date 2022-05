Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Sachschaden durch Brand

Jena (ots)

Zu einem Brand in die Wagnergasse rückten Montagabend gegen 23:30 Uhr sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei aus. Das Feuer konnte auch zeitnah unter Kontrolle und sodann gelöscht werden. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet ein Müllcontainer im Hinterhof in Brand. Die Flammen entzündeten daraufhin weitere Mülltonnen. Durch die Hitzeentwicklung kam es zu Beschädigungen an der Hausfassade sowie an einigen Fenstern. Ein Anwohner musste temporär aus seiner Wohnung werden, konnte diese jedoch nach ausreichendem Lüften wieder betreten. Es gab keine Verletzten, jedoch entstand, nach aktuellen Schätzungen, ein Sachschaden zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

