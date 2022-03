Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: mehrere Kellereinbrüche im Stadtgebiet Apolda

Apolda (ots)

Am Wochenende wurden mehrere Anzeigen wegen Kellereinbrüchen erstattet. Demnach verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag Zutritt zu Mehrfamilienhäusern in der Leutloffstraße, Parkstraße und Schillerstraße und brachen in der Folge die Türen der Kellerverschläge auf. Entwendet wurden E-Bikes bzw. Pedelecs, Fahrräder, aber auch ein SUP-Board (Stand Up Paddle) und ein Saugroboter.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell