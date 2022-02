Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall

Weimar (ots)

Unsägliches Glück hatte am Dienstagmorgen eine 57-jährige Frau. Auf ihrem Rad befuhr die Weimarerin die Nordstraße. An der Kreuzung zur Buttelstedter Straße fuhr sie auf den Gehweg um diesen nach Umfahren der Ampelkreuzung in der Buttelstedter Straße wieder zu verlassen. Just in diesem Moment befand sich auf ihrer Höhe allerdings ein Lkw. Die Radlerin blieb am Anhänger des Lkw hängen und stürzte. Glücklicherweise geriet die Frau dabei nicht unter die Räder des Lasters. Dennoch wurde sie zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Lkw bekam von dem Unfall nach ersten Erkenntnissen gar nichts mit und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Er konnte jedoch nach Zeugenhinweisen ausfindig gemacht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell